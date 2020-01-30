ابو شرف بعد لقائه حسن: للتعاون سوية لوضع حد للشواذات

بحث وفد من مجلس ​نقابة الاطباء​ برئاسة النقيب البروفسور ​شرف ابو شرف​، مع وزير ​الصحة​ الجديد الدكتور ​حمد حسن​ الامور الصحية الطارئة وفي مقدمها فيروس ​الكورونا​ وكيفية التوعية الاعلامية للوقاية منه وسبل تشخيصه.

وخلال زيارة وفد مجلس النقابة للوزير حسن، تم عرض سبل حماية مصاب الكورونا قدر الامكان، وقضية دعم ​الصناعة​ الوطنية للادوية وتشجيعها خصوصا في الظروف الحالية، علما ان ​الدواء​ اللبناني يضاهي بجودته الدواء الاجنبي، وكلفته اقل".

وأشار أبو شرف إلى أنه "تم التباحث بعدد من الامور المشتركة بين الوزارة والنقابة، منها ما يتعلق بعمل الاطباء في ​المستشفيات​، والمعدات و​المستلزمات الطبية​ التي بدأ يتأمن لها بعض السيولة لضمان استمرارية العمل. وتطرقنا اخيرا الى آداب المهنة واخلاقياتها".

وأكد على وضرورة "التعاون سوية لوضع حد للشواذات في حال حصولها وجعل الامور تصب في الطريق الصحيح".

وقد وعد الوزير حسن بالعمل على حل المشكلات العالقة بين الوزارة والنقابة باسرع وقت ممكن.