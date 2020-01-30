يمق تابع أشغال مشروع الإرث الثقافي ومشكلة المولدات في طرابلس

ترأس رئيس بلدية ​طرابلس​ ​رياض يمق​، اجتماعا لمتابعة الاشغال الجارية في إطار مشروع الإرث الثقافي المنفذ بإشراف ​مجلس الإنماء والإعمار​، في الأسواق الداخلية في المدينة القديمة.

وتابع يمق مع وفد من محامي الحراك في طرابلس وعدد من ناشطي الحراك مشكلة المولدات الكهربائية، فعرض الوفد مشكلة المواطنين مع ​أصحاب المولدات​ في المدينة لجهة عدم التزام التسعيرة وساعات التغذية ب​التيار الكهربائي​ والدعوى والملاحقات من قبل الأجهزة المعنية في ​الدولة​.

وبعد اللقاء، أعلن المحامي خالد ابراهيم أن الإجتماعات "تأتي استكمالا لما بدأناه لجهة تطبيق القرارات والتعاميم الإدارية المتعلقة بإلزام أصحاب المولدات الكهربائية، التقيد بتسعيرة ​وزارة الطاقة والمياه​ وتركيب عدادات للمشتركين وعدم الاحتكار".