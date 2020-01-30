يمق تابع أشغال مشروع الإرث الثقافي ومشكلة المولدات في طرابلس

ترأس رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، اجتماعا لمتابعة الاشغال الجارية في إطار مشروع الإرث الثقافي المنفذ بإشراف مجلس الإنماء والإعمار، في الأسواق الداخلية في المدينة القديمة.
وتابع يمق مع وفد من محامي الحراك في طرابلس وعدد من ناشطي الحراك مشكلة المولدات الكهربائية، فعرض الوفد مشكلة المواطنين مع أصحاب المولدات في المدينة لجهة عدم التزام التسعيرة وساعات التغذية بالتيار الكهربائي والدعوى والملاحقات من قبل الأجهزة المعنية في الدولة.
وبعد اللقاء، أعلن المحامي خالد ابراهيم أن الإجتماعات "تأتي استكمالا لما بدأناه لجهة تطبيق القرارات والتعاميم الإدارية المتعلقة بإلزام أصحاب المولدات الكهربائية، التقيد بتسعيرة وزارة الطاقة والمياه وتركيب عدادات للمشتركين وعدم الاحتكار".
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