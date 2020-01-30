جمعية ارضي للتنمية تنظم حوار عن دور المرأة بالسلام والتسامح

نظمت "جمعية ارضي للتنمية" بالتعاون مع "مركز الدراسات الاسلامية ​المسيحية​" وبتمويل من "​الاتحاد الأوروبي​" وجمعية مانونايت وجمعية " DPNA" الطاولة المستديرة الأولى حول "دور ​المرأة​ في التربية على ​السلام​ وتعزيز التسامح في المجتمع وضمن وبين الأديان" برعاية راعي ابرشية صيدا و​دير القمر​ للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران ايلي حداد​ وذلك في قاعة المحاضرات في المطرانية.

وشدد المطران ايلي حداد على دور المرأة في "الأنوثة ، والتربية والأمومة"، معتبراً أن "المرأة هي عطاء مستمر للرجل والمجتمع وللعائلة، فالتكامل بين الرجل والمرأة مصدر سلام في المجتمع".

ولفتت مديرة الجلسة الدكتورة علا صقر، إلى أن "المرأة معنية بالتربية، والتي تتمثل في اعتماد خطاب النسوية المطالب بدحض خطاب الكراهية وبناء ثقافة السلام ونشر الأخلاق والفضائل العليا التي تدعو اليها الأديان".

