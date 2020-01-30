يازا: كمية كبيرة من المازوت على طريق مار موسى القعقور

حذرت جمعية ​اليازا​ المواطنين من وجود "كمية كبيرة جدا من ​المازوت​ على طريق مار موسى القعقور الدوار ​المتن الشمالي​ وذلك نتيجة حادث صهريج".

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