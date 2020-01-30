اعتصام لـ"لحراك الشعبي" أمام قصر عدل زحلة

قام عدد من ​المحتجين​ بالإعتصام أمام مدخل قصر عدل زحلة، بدعوة من "​الحراك الشعبي​" في ​البقاع الاوسط​. وقد رفع المحتجون الأعلام اللبنانية، وطالبوا بـ"استعادة ​الأموال المنهوبة​، وتحقيق العدالة ونزاهة ​القضاء​"، في ظل انتشار عناصر من ​قوى الامن الداخلي​. إضغط للمزيد

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