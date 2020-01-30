اعتصام في نهر البارد رفضا لصفقة القرن

نظمت الفصائل الفلسطينية في الشمال واللجنة الشعبية في مخيم نهر البارد، إعتصاما أمام مكتب مدير الأونروا في المخيم، رفضا لصفقة القرن، وتأكيدا على التمسك بأرض فلسطين التاريخية من البحر الى النهر".
وشارك في الاعتصام ممثلو الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية اللبنانية ورجال دين وحشود شعبية من المخيم، ورفع المشاركون عبارات تؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بالأرض والمقدسات "مهما بلغت الضغوطات والتضحيات".
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