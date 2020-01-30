اعتصام في نهر البارد رفضا لصفقة القرن

نظمت ​الفصائل الفلسطينية​ في ​الشمال​ واللجنة الشعبية في ​مخيم نهر البارد​، إعتصاما أمام مكتب مدير الأونروا في المخيم، رفضا ل​صفقة القرن​، وتأكيدا على التمسك بأرض فلسطين التاريخية من البحر الى النهر".

وشارك في الاعتصام ممثلو الفصائل الفلسطينية و​القوى الوطنية​ اللبنانية ورجال دين وحشود شعبية من المخيم، ورفع المشاركون عبارات تؤكد تمسك ​الشعب الفلسطيني​ بالأرض والمقدسات "مهما بلغت الضغوطات والتضحيات".