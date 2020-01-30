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اعتصام في نهر البارد رفضا لصفقة القرن

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نظمت ​الفصائل الفلسطينية​ في ​الشمال​ واللجنة الشعبية في ​مخيم نهر البارد​، إعتصاما أمام مكتب مدير الأونروا في المخيم، رفضا ل​صفقة القرن​، وتأكيدا على التمسك بأرض فلسطين التاريخية من البحر الى النهر".

وشارك في الاعتصام ممثلو الفصائل الفلسطينية و​القوى الوطنية​ اللبنانية ورجال دين وحشود شعبية من المخيم، ورفع المشاركون عبارات تؤكد تمسك ​الشعب الفلسطيني​ بالأرض والمقدسات "مهما بلغت الضغوطات والتضحيات".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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