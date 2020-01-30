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وزارة الصحة جددت نفيها وجود أي إصابة بكورونا في لبنان

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جدد المكتب الإعلامي لوزير الصحة ​حمد حسن​ نفيه وجود أي حالة إصابة ب​فيروس كورونا​ على الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن "كل ما يتم التداول به في هذا الشأن على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ غير صحيح على الإطلاق".

واكد المكتب أن "من المفيد التذكير تكرارًا أن الصدقية في نشر ​الأخبار​ وتناقلها ونسخها، يتطلب في شكل أولي التحقق منها من المرجعيات المعنية في ​وزارة الصحة العامة​".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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