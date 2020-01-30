جدد المكتب الإعلامي لوزير الصحة حمد حسن نفيه وجود أي حالة إصابة بفيروس كورونا على الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن "كل ما يتم التداول به في هذا الشأن على مواقع التواصل الإجتماعي غير صحيح على الإطلاق".
واكد المكتب أن "من المفيد التذكير تكرارًا أن الصدقية في نشر الأخبار وتناقلها ونسخها، يتطلب في شكل أولي التحقق منها من المرجعيات المعنية في وزارة الصحة العامة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة جددت نفيها وجود أي إصابة بكورونا في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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