وزارة الصحة جددت نفيها وجود أي إصابة بكورونا في لبنان

جدد المكتب الإعلامي لوزير الصحة ​حمد حسن​ نفيه وجود أي حالة إصابة ب​فيروس كورونا​ على الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن "كل ما يتم التداول به في هذا الشأن على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ غير صحيح على الإطلاق".

واكد المكتب أن "من المفيد التذكير تكرارًا أن الصدقية في نشر ​الأخبار​ وتناقلها ونسخها، يتطلب في شكل أولي التحقق منها من المرجعيات المعنية في ​وزارة الصحة العامة​".