بومبيو: يجب على إيران وقف دعم حزب الله وجماعات في أفغانستان والعراق

أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن "حرمان ​إيران​ من الأموال هو الأسلوب الصحيح لإجبارها على الخيارات الصعبة"، مشيرا الى ان "لدينا 12 مطلبا من إيران ولا يمكن لبلد أن يأخذ رعايا بلد آخر كرهائن"، مضيفا :"يجب على إيران وقف دعم ميليشيا حزب الله وجماعات في أفغانستان وميليشيات في العراق".

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني، لفت بومبيو الى "أننا ننظر إلى علاقتنا مع بريطانيا على أنها عظيمة"، مشيرا الى انه "سأزور أوكرانيا لبحث مزيد من الدعم ضد التهديدات الروسية".