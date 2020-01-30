استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، سفيرة دولة النروج ليني ستانسيت وعرض معها العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.
والتقى دياب مطران بيروت للموارنة بولس عبد الساتر، الذي وجه له دعوة للمشاركة في القداس لمناسبة عيد مار مارون في كنيسة مار مارون في الجميزة.
واستقبل الرئيس دياب سفير جمهورية الصين الشعبية وانغ كيجيان، الذي نقل له تهنئة وتحيات رئيس الوزراء الصيني، وأكد له دعم الصين لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، وأوضح رغبة الصين في التعاون في مجالات سياسية واقتصادية وانسانية وثقافية على أساس مبادرة "حزام وطريق، والرغبة في مواصلة المشاركة في اليونيفيل".
ووضع السفير الصيني دياب بآخر التطورات حول فيروس كورونا في الصين، شارحاً له الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة الصينية للحد من انتشار هذا الفيروس ومكافحته، مؤكداً "عدم وجود إصابات بهذا الفيروس سواء بين أبناء الجالية الصينية في لبنان او بين المواطنين اللبنانيين في لبنان او في الصين".
وعلق السفير الصيني على صفقة القرن مؤكداً أن "القضية الفلسطينية يجب ان تحل وفقا لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة وايضا المبادىء المتفق عليها، مثلا مبدأ الارض مقابل السلام وحل الدولتين".
من ناحية ثانية، تلقى الرئيس دياب برقية تهنئة بتشكيل الحكومة الجديدة من رئيس مجلس الوزراء في جمهورية كوبا مانويل ماريرو كروز، ومن الحكومة المكسيكية، ومن المدير العام للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة الدكتور سالم بن محمد المالك، ومن الرئيس القبرصي نيكوس اناستازيادس الذي أبدى "الاستعداد لمساعدة لبنان في كل الطرق المتاحة كي يتخطى التحديات الراهنة ولتحقيق التطلعات المحقة والتي ترضي الشعب اللبناني".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير الصين التقى دياب: لا إصابات بكورونا بين أبناء الجالية الصينية او بين اللبنانيين في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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