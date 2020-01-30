الحاج حسن: من واجبنا الاستماع للسلطة القضائية لمعرفة ما يحصل بملف الاتصالات

أعلن رئيس ​لجنة الإعلام والإتصالات​ النائب ​حسين الحاج حسن​، بعد اجتماع اللجنة لأكثر من 3 ساعات، لـ"مناقشة العقود بين ​وزارة الاتصالات​ و"​أوجيرو​" انه "نتيجة تأخير ​الموازنة​ وإرسال العقود متأخّرة الى ​الديوان​ تمت الموافقة مسبقاً على عقد الصيانة والتشغيل أما عقد الاستثمار والانشاء فلم يتم توقيعه"، مشيراً الى انه "اللجنه ستسكمل اجتماعاتها وعملها بعد إعطاء الثقة للحكومة وعلينا التسريع بالعمل وحصل نقاش قانوني تمّ الاتفاق فيه على أن الموافقة المسبقة لا تعني تبرئة ذمة "أوجيرو" أمام "​ديوان المحاسبة​"، موضحاً ان "اللجنة لا تتدخل في صلاحيات السلطة القضائية لكن من واجباتها الاستماع ومعرفة ما يحصل في ملف الاتصالات"، لافتاً الى "وجود تحقيق فتحه مدعي عام الديوان في صحة تنفيذ الاعمال التي جرت في العام 2019 بموجب العقد الذي تحقق بعد اقرار الموازنة بخصوص اوجيرو".

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