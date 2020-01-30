نفت مصادر روسية للنشرة ما ورد في احدى الصحف المحليّة لجهة وجود نية روسية لدعم ​لبنان​ مالياً، او وضع وديعة في ​مصرف لبنان​ المركزي. وقالت ان ما اثير سابقا من قبل ​حكومة سعد الحريري​ كان فتح خط إئتمان، وان لدى اللبنانيين تمنيات في تحقيق ذلك، لكن هناك حسابات روسية خاصة ازاء التعامل مع هكذا ملفات.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر روسية للنشرة: لا صحة للحديث عن وديعة مالية نحو لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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