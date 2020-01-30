رئيسا الأركان العامة في روسيا وتركيا يناقشان الوضع في إدلب

بحث رئيس الأركان العامة في ​الجيش الروسي​ ​فاليري غيراسيموف​، في ​اتصال​ هاتفي، مع نظيره التركي ياشار غولر، الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب بسوريا.

ويأتي هذا الاتصال بعد يوم على اتهام الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، الجانب الروسي بعدم الامتثال لاتفاقيتي سوتشي و​أستانا​ بشأن سوريا"، موضحاً ان "صبر ​أنقرة​ بدأ بالنفاد، بسبب الهجمات المستمرة التي يشنها ​الجيش السوري​ في ​محافظة إدلب​".

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