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رئيسا الأركان العامة في روسيا وتركيا يناقشان الوضع في إدلب

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بحث رئيس الأركان العامة في ​الجيش الروسي​ ​فاليري غيراسيموف​، في ​اتصال​ هاتفي، مع نظيره التركي ياشار غولر، الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب بسوريا.

ويأتي هذا الاتصال بعد يوم على اتهام الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، الجانب الروسي بعدم الامتثال لاتفاقيتي سوتشي و​أستانا​ بشأن سوريا"، موضحاً ان "صبر ​أنقرة​ بدأ بالنفاد، بسبب الهجمات المستمرة التي يشنها ​الجيش السوري​ في ​محافظة إدلب​".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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