رئيسا الأركان العامة في روسيا وتركيا يناقشان الوضع في إدلب

بحث رئيس الأركان العامة في الجيش الروسي فاليري غيراسيموف، في اتصال هاتفي، مع نظيره التركي ياشار غولر، الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب بسوريا.
ويأتي هذا الاتصال بعد يوم على اتهام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجانب الروسي بعدم الامتثال لاتفاقيتي سوتشي وأستانا بشأن سوريا"، موضحاً ان "صبر أنقرة بدأ بالنفاد، بسبب الهجمات المستمرة التي يشنها الجيش السوري في محافظة إدلب".
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