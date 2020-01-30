أفادت وكالة ​انترفاكس​ الروسية، ان "​الشرطة الروسية​ اقدمت على اعتقال الفتاة التي هددت ب​تفجير​ نفسها على متن ​طائرة​ في أحد مطارات ​موسكو​". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انترفاكس: الشرطة الروسية تعتقل الفتاة التي هددت بتفجير نفسها في طائرة بموسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.