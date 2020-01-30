سلطات كوريا الجنوبية تكشف عن إصابة بفيروس كورونا غير مرتبطة بالصين

أعلنت السلطات الصحية في ​كوريا الجنوبية​، عن "اكتشاف إصابتين جديدتين بـ فيروس "كورونا" الجديد"، موضحةً ان "المريض الخامس المصاب بالفيروس هو رجل كوري جنوبي (32 عاما) عاد إلى البلاد يوم 24 من الشهر الحالي بعد أن زار مدينة ووهان، التي ظهر فيها الفيروس، فيما المريض السادس هو رجل كوري جنوبي (56 عاما)، كان قد تواصل مع المريض الثالث، ولم يقم بالسفر إلى ووهان، ليصبح أول حالة إصابة بالمرض في البلاد بشكل غير مرتبط بالسفر للصين".

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