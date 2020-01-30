أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ​ديمتري بيسكوف​، أن "​موسكو​ ستواصل دراسة ​صفقة القرن​ بعد اجتماع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ ورئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​". بدوره أعرب نتانياهو، عن "|اهتمامه برأي بوتين فيما يخص الصفقة". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: نواصل دراسة صفقة القرن بعد اللقاء بين بوتين ونتانياهو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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