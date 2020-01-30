الحكومة المصرية: رفعنا حالة الاستعداد القصوى لمنع دخول كورونا للبلاد

أعلنت ​الحكومة المصرية​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "رفع حالة الاستعداد القصوى تحسبا لانتشار ​فيروس كورونا​ الجديد، الذي ظهر في ​الصين​ وعدة دول، قبل أيام وأدى إلى وفاة العشرات وإصابة أكثر من ألف شخص".

هذا وأعلنت السلطات ​الصحة​ الصينية عن ارتفاع ​حالات​ الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) بإقليم هوبي في البلاد إلى 162 شخصا.