الحكومة المصرية: رفعنا حالة الاستعداد القصوى لمنع دخول كورونا للبلاد

أعلنت الحكومة المصرية، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "رفع حالة الاستعداد القصوى تحسبا لانتشار فيروس كورونا الجديد، الذي ظهر في الصين وعدة دول، قبل أيام وأدى إلى وفاة العشرات وإصابة أكثر من ألف شخص".
هذا وأعلنت السلطات الصحة الصينية عن ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) بإقليم هوبي في البلاد إلى 162 شخصا.
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