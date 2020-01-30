خارجية بريطانيا: إيران تجاوزت الأعراف الدولية ويجب محاسبتها

أكد وزير خارجية البريطاني ​دومينيك راب، خلال لقائه بنظيره الاميركي ​مايك بومبيو​ ان "​إيران​ تجاوزت الأعراف الدولية ويجب محاسبتها، وهي تبتعد عن ​المجتمع الدولي​، ولا يبدو أن هناك إرادة سياسية في إيران للتغيير"، موضحاً انه "يجب على ​ايران​ الالتزام مجددا ب​الاتفاق النووي​"، لافتاً الى "وجود بعض الخلافات مع ​واشنطن​ لكنها "ليست طاغية"، و​بريطانيا​ تدعم القرارات التي تتخذها الشعوب".

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