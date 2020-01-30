أفادت وسائل إعلام جزائرية نقلاً عن ​وزارة الدفاع​ عن "إحباط محاولة ​تفجير​ بحزام ناسف في العاصمة الجزائرية"، مشيرةً الى ان "الهجوم كان يستهدف مسيرات في العاصمة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل اعلام جزائرية: إحباط محاولة تفجير بحزام ناسف في العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.