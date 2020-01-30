دعت سفارة دولة الإمارات لدى بكين، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "مواطنيها بتأجيل جميع رحلاتهم إلى الصين، وذلك لتجنب الإصابة بفيروس الالتهاب الرئوي كورونا، الذي يمكن الإصابة به بالعدوى عن طريق الإنسان أو الحيوان".
هذا وكانت وزارة الصحة الإماراتية قد أعلنت في وقت سابق عن "تشخيص حالات إصابة بالفيروس القاتل، لأربعة أفراد من عائلة واحدة قدمت من مدينة ووهان الصينية، التي ظهر فيها "كورونا" الجديد لأول مرة".
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة الإمارات في بكين: لتجنب السفر الى الصين بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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