سفارة الإمارات في بكين: لتجنب السفر الى الصين بسبب فيروس كورونا

دعت سفارة دولة ​الإمارات​ لدى بكين، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "مواطنيها بتأجيل جميع رحلاتهم إلى ​الصين​، وذلك لتجنب الإصابة بفيروس الالتهاب الرئوي كورونا، الذي يمكن الإصابة به بالعدوى عن طريق الإنسان أو الحيوان".

هذا وكانت ​وزارة الصحة​ الإماراتية قد أعلنت في وقت سابق عن "تشخيص ​حالات​ إصابة بالفيروس القاتل، لأربعة أفراد من عائلة واحدة قدمت من مدينة ووهان الصينية، التي ظهر فيها "كورونا" الجديد لأول مرة".