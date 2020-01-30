قيادة العمليات المشتركة بالعراق: طائرات "إف 16" تنفذ واجباتها بشكل طبيعي

أكدت قيادة العمليات المشتركة في ​العراق​، في بيان، "استمرار طائرات "إف 16" بتنفيذ واجباتها بمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي"، مبينةً أن "فنيين عراقيين هم من يقومون بتجهيز تلك الطائرات وتسليحها، والحديث عن توقف الطائرات عارٍ عن ​الصحة​".

هذا وأفادت وسائل إعلام، في وقت سابق بأن "طائرات "إف 16" العراقية توقفت عن طلعاتها الجوية بعد انسحاب الخبراء الأميركيين من قاعدة بلد الجوية.