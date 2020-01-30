أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، في بيان، "استمرار طائرات "إف 16" بتنفيذ واجباتها بمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي"، مبينةً أن "فنيين عراقيين هم من يقومون بتجهيز تلك الطائرات وتسليحها، والحديث عن توقف الطائرات عارٍ عن الصحة".
هذا وأفادت وسائل إعلام، في وقت سابق بأن "طائرات "إف 16" العراقية توقفت عن طلعاتها الجوية بعد انسحاب الخبراء الأميركيين من قاعدة بلد الجوية.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادة العمليات المشتركة بالعراق: طائرات "إف 16" تنفذ واجباتها بشكل طبيعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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