دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الفلسطينيين الذين رفضوا خطة الولايات المتحدة للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن" إلى "طرح مقترح بديل سيتمكن من كسب دعم إسرائيل"، موضحاً انه "يعلم أن الإسرائيليين سوف يستعدون للجلوس حول طاولة المفاوضات على أساس الرؤية التي طرحها ترامب"، مشدداً على أن "رفض خطة واشنطن للسلام جاء من قبل نفس المنتقدين الذين كانوا فاشلين على مدى 70 عاما".
هذا وكان قد اعلن بومبيو في وقت سابق، ان الخطة الأميركية تمهد أمام الفسلطينيين سبيلا واضحا نحو إقامة دولتهم بـ"شروط بسيطة في الواقع مثل وقف الإرهاب والاعتراف بالدولة اليهودية"، واصفا ذلك "أمورا أساسية لسلام وازدهار المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: إذا لم تعجب خطتنا الفلسطينيين فبإمكانهم طرح مقترح بديل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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