ولايتي: إيران لن تسكت على المؤامرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية

أشاد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، بالوحدة الفلسطينية التي "لم نشهدها من قبل"، معتبراً أن العالم الإسلامي "يواجه أمراً هاماً وهو الحلم المشؤوم للرئيس الأميركي ببيع الأراضي الإسلامية".
ولفت ولايتي في مؤتمر صحفي، إلى أن "الأعداء كانوا يتصورون أنه باستشهاد سليماني والمهندس سوف تنتهي المقاومة، واتضح أن الأميركيين قد انهزموا في العراق وسيخرجون منه، والمسيرة المليونية قالت أن عليهم الرحيل"، موضحاً أنه "بعد إدلب ستكون الوجهة إلى منطقة شرق الفرات والقوات الأميركية ستخرج أسرع مما نتوقع".
وشدد ولايتي على أن "إيران لن تسكت على المؤامرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، لا سيما وأننا نعتبرها قضيتنا المحورية".
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