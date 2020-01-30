الصحة التايلاندية تنفي إصابة رئيس وزرائها بفيروس "كورونا" الجديد

نفى وزير ​الصحة​ ال​تايلاند​ي، أنوتين شارنفيراكول، أنباء تم تداولها عن "إصابة رئيس الوزراء، برايوت تشان أوشا بفيروس "كورونا" الجديد، بعد أن شوهد وهو يرتدي قناع وجه خلال زيارة أجراها للمطار الرئيسي في ​بانكوك​ لمتابعة إجراءات مواجهة الفيروس". بدورها أفادت المتحدثة باسم ​الحكومة​ نارومون بينيوسينوات، في وقت سابق بأن برايوت "ألغى بعض أعماله عقب إصابته بنزلة برد".

يذكر أن تايلاند أكدت تسجيل 14 حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد لدى مسافرين قادمين من ​الصين​، فيما أكد مسؤولون أن السلطات تراقب حالة 135 آخرين.