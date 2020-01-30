الصحة التايلاندية تنفي إصابة رئيس وزرائها بفيروس "كورونا" الجديد

نفى وزير الصحة التايلاندي، أنوتين شارنفيراكول، أنباء تم تداولها عن "إصابة رئيس الوزراء، برايوت تشان أوشا بفيروس "كورونا" الجديد، بعد أن شوهد وهو يرتدي قناع وجه خلال زيارة أجراها للمطار الرئيسي في بانكوك لمتابعة إجراءات مواجهة الفيروس". بدورها أفادت المتحدثة باسم الحكومة نارومون بينيوسينوات، في وقت سابق بأن برايوت "ألغى بعض أعماله عقب إصابته بنزلة برد".
يذكر أن تايلاند أكدت تسجيل 14 حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد لدى مسافرين قادمين من الصين، فيما أكد مسؤولون أن السلطات تراقب حالة 135 آخرين.
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