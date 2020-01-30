نتانياهو يعرض على بوتين الخطة الأميركية للسلام









اسماء السيد - موسكو: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لفلاديمير بوتين الخميس أن الخطة الأميركية التي رفضها الفلسطينيون "فرصة فريدة" لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ولم يأت الرئيس الروسي في مستهل لقائه بنتانياهو في الكرملين على أي ذكر للخطة التي كشف عنها الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء، فيما تعد روسيا من الوسطاء التاريخيين لهذا الصراع.

وقال نتانياهو "أنت أول رئيس أتحدث معه" عن الخطة التي عرضها دونالد ترامب مضيفا "أعتقد أننا أمام فرصة فريدة هنا وأريد التحدث معك عن ذلك، وبالطبع أن أسمع رأيك".

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لم تعلق روسيا حتى الآن بالتفصيل على اقتراح ترامب، لكنها قالت أنه يبدو أنه يتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأن الفلسطينيين يرفضون النص.

كما تدعو موسكو إلى حوار إسرائيلي فلسطيني مباشر للتوصل إلى "حل وسط مقبول للطرفين".

تقدم الخطة تنازلات كثيرة لإسرائيل وتمنحها حق ضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما أراضي وادي الأردن.