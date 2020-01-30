دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية مذكرة اعتقال جديدة تكشف شركاء كارلوس غصن في واقعة الهروب المثير

كشفت وكالة «كيودو» اليابانية، عن مبادرة ممثلي ادعاء يابانيين إلى إصدار مذكرة اعتقال، اليوم الخميس، بحق رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن، بسبب خروجه من اليابان بطريقة غير قانونية، وأن «الادعاء أصدر أيضًا مذكرة اعتقال بحق جندي سابق في القوات الخاصة الأمريكية، وشخص آخر للاشتباه بأنهما ساعدا على تهريب غصن إلى خارج اليابان»، وتحديدًا إلى لبنان، خلال انتظاره المحاكمة في اتهامات عدة «عدم الإفصاح عن راتبه بالكامل، خيانة الأمانة، إساءة استغلال أموال الشركة» وهي الاتهامات التي ينفيها كارلوس غصن.

وقال محامي كارلوس غصن فرانسوا زيمراي، في وقت سابق، إن «السلطات اليابانية تقاعست عن ترتيب محاكمة عادلة تحترم الحقوق العالمية»، وأوضح المحامي الفرنسي أنه «كان يتعين على المدعين اليابانيين إثبات إدانة غصن، لا أن يثبت هو براءته.. من المفترض أن يثبت الادعاء الذنب، لا أن يثبت المتهم البراءة».

وقال مصدر قضائي لبناني إن «القضاء أصدر قرارًا بمنع كارلوس غصن من السفر إلى الخارج»، وجاء القرار بعد مثول غصن أمام الادعاء في قصر العدل في بيروت؛ حيث يخضع غصن للتحقيق أمام القضاء على خلفية ملفين: «مضمون النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول - مكتب اليابان التي وصلت إلى لبنان منذ ثلاثة أيام، وفيها اتهامات بحق غصن حول التهرب الضريبي وقضايا فساد، والبلاغات التي تتهم غصن بالتطبيع الاقتصادي مع إسرائيل».

وقالت معلومات إن السلطات القضائية اللبنانية طلبت من اليابان الملف الخاص بكارلوس غصن، بما في ذلك لائحة الاتهامات ضده، ولن تستجوبه مرة أخرى حتى تحصل على هذه المعلومات؛ حيث هرب غصن (65 عامًا) من اليابان إلى لبنان مسقط رأسه فيما كان ينتظر محاكمة بتهم عدم الكشف عن إيراداته، وانتهاك الثقة، وإساءة استغلال موارد الشركة، وهي اتهامات ينفيها كلها.

وأشار محامي كارلوس غصن إلى أن موكله «مرتاح للغاية للمسار القانوني في لبنان، بعد أن تم استجوابه بشأن مذكرة من الشرطة الدولية (الإنتربول) صدرت بطلب من اليابان لاعتقاله بتهم ارتكاب جرائم مالية» وأن فريق الدفاع عنه يشعر بالارتياح للإجراءات في بيروت، لكن الأهم من ذلك هو أن غصن نفسه «مرتاح كتير خصوصًا بعد ما مر به».

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