شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" بالدقهلية ينظم رحلة لمعرض الكتاب: تهدف لكتوين فكر الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فى محافظة الدقهلية، رحلة للمعرض الدولى للكتاب من أعضاء الأمانة بالمحافظة، تحت رعاية النائب محمد المرشدى أمين الحزب بالمحافظة، واللواء جمال عبد الظاهر أمين التنظيم بالمحافظة.

وشاركت أمانات العلاقات العامة والإعلام والعمل الجماهيري والمرأة والشباب في الزيارة، المتوجهة إلى معرض الدولى للكتاب، معربين عن سعادتهم بتلك الزيارة مطالبين بتكرار مثل تلك الزيارات الثقافية التنويرية.

وقال الدكتور أحمد عبيه عضو الحزب، إن الحزب حريص على المشاركة فى كافة الأنشطة والفاعليات التى من شأنها تكوين فكر الإنسان المصري وقد قام المشاركون بالاستفادة من الندوات التثقيفية بالمعرض بالإضافة إلى إقبالهم على شراء مجموعه من الكتب والتى تم عرضها بأسعار مناسبة وسيكون هناك العديد من الرحلات خلال الفترة القادمة والتي تتواكب مع أجازه منتصف العام الدراسي.

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جدير بالذكر، أن معرض القاهرة الدولى للكتاب يستمر حتى يوم 4 فبراير المقبل، وتأتى السنغال دولة ضيف شرف المعرض، ويحل الكاتب جمال حمدان شخصية عام المعرض.

عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 900 دار نشر وجهة بزيادة 153 دار نشر وجهة عن العام الماضى، وعدد الناشرين المصريين 398 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين كتاب الأطفال 75 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين كتاب إسلامى تراث 121 دار نشر، عدد مكتبات سور الأزبكية 41، وعدد الناشرين كتاب صوتى والإليكتروني 7، وعدد المشاركين ذوى القدرات الخاصة، عدد الناشرين العرب 255 ناشرًا، وبذلك يكون العدد الإجمالى 900 دار نشر، وعدد التوكيلات 99 توكيلًا، وعدد المشاركين فى الفاعليات 3502 مشارك، والدول المشاركة 38 دولة بزيادة ثلاث دول عن دورة اليوبيل الذهبى فى العام الماضى.







