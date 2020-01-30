شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تتلقى أوراق 7 مرشحين لعضوية المجلس عن استئناف المنصورة وقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت اللجنة المشرفة على تلقى أوراق المرشحين لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين ،ظهر اليوم ،أوراق 7 مرشحين للعضوية على مقاعد عضوية المجلس على دوائر استئناف المنصورة و قنا، وذلك فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس القادم،على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح حتى 2 فبراير.

وتقدم عادل عفيفى ومحمد عصمت ومحمد عريضة عن المنصورة و صفوت كمال وعبد المجيد هارون وسعد عبد القادر وممدوح عبد العال عن استئناف قنا.

شكلت النقابة العامة للمحامين 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح ،لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة، و لجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف و أخرى على مقاعد الهيئات العامة و الشركات.

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ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين يوم الأثنين الموافق 3 فبراير بلوحة الإعلانات بالنقابة على أن تبدأ التنازلات و الطعون و الاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير و حتى الخميس الموافق 6 فبراير والفصل فى الطعون و التنازلات يوم الأثنين الموافق 10 فبراير و إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير.

وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة.