شكرا لقرائتكم خبر عن ادعم نقابتك: صحة رجائى عطية قد تمنع ترشحه.. وجبهة الإصلاح: حملة موهومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأشار جابر إلى أن الظروف الصحيه لرجائي عطيه قد تمنعه من الترشح علي مقعد النقيب وأن نزوله قد يعرض ذلك للطعون الانتخابية، وأنه يحسب على نبيل عبد السلام أنه محسوب علي تيار الإخوان بنقابة المحامين، وحصل على دعم قوي من منتصر الزيات محامي جماعة الجهاد.

ونوه جابر إلى أن رجائي عطيه دخل سن الثمانين، وهذا عائق كبير لعدم تمتعه باللياقة الصحية والإدراكية الكاملة نظرا لعوامل السن، متابعا: "أكثر من طعن جاهز إذا فكر في خوض العمليه الانتخابيه لظروفه الصحية، وعدم استطاعته الذهاب لكافة محامي مصر، وعدم وجوده بين المحامين، واختفائه من المشهد النقابي منذ أكثر من عشر سنوات، ولم يقدم أي شئ يذكر للمحامين أو أي إنجازات خدمية أو نقابية، ولم يحمل هموم المهنه ولم يقف بجانب المحامين في كافة مشاكلهم ومعاناتهم اليوميه".

وفى السياق ذاته ، قال إبراهيم سعودى المتحدث باسم جبهة الإصلاح النقابى، إن عبد المجيد جابر الذى يتولى حملة ادعم نقابتك هو أحد المهرجين النقابيين، مضيفا: "وإذا كان يحب سامح عاشور فليتوقف هو وحملته الموهومة عن هذه التصريحات الهزلية التى لا تقابلها الجبهة الا بالسخرية والتجاهل".

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وكانت شكلت النقابة العامة للمحامين 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح، لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة، ولجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف، وأخرى على مقاعد الهيئات العامة و الشركات.

ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين يوم الأثنين الموافق 3 فبراير بلوحة الإعلانات بالنقابة على أن تبدأ التنازلات و الطعون و الاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير و حتى الخميس الموافق 6 فبراير و الفصل فى الطعون و التنازلات يوم الأثنين الموافق 10 فبراير و إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير .

وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة.