شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تنظم ورشة تدريبية مجانية عن المتابعات الإخبارية المعمقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، تنظيم ورشة تدريبية تحت عنوان: "المتابعات الإخبارية المعمقة"، وذلك فى إطار خطة النقابة لتطوير الأداء المهنى للصحفيين فى كافة المجالات وأنماط الصحافة الورقية والإلكترونية.

تتناول الورشة تطوير المستوى الصحفي بما يتناسب مع احتياجات ورغبات واهتمامات القراء، وبما يواكب التطور السريع الذي تشهده كافة وسائل الإعلام .

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كما تنناول كيفية تناول الموضوعات المتعلقة بالأحداث واختيار زوايا مختلفة، وانتقاء المصادر وأساليب التحقق من المعلومات المتاحة، وأسلوب السرد القصصي في كتابة الموضوعات، وأكدت النقابة أن الورشة مجانية لجميع الزملاء والزميلات و أن المشارك يحصل عقب نهاية الدورة على شهادة معتمدة من معهد التدريب بالنقابة.

وذكرت نقابة الصحفيين أن الحجز بالورشة يبدأ يوم الخميس الموافق 30يناير2020 بمركز التدريب بالنقابة على أن تعقد في الفترة من 11 إلى 13 فبراير 2020 من الساعة الواحدة ظهراً حتي الرابعة عصراً وأنه يتولى التدريب فى الورشة الزميلة مروي ياسين الكاتبة الصحفية بجريدة الوطن.



