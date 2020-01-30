الجزائر تعلن إحباط عملية انتحارية كانت تستهدف الحراك الشعبي

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر- (د ب أ): كشفت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الخميس عن إلقاء القبض على "انتحاري كان يخطط لتفجير نفسه بحزام ناسف وسط الحراك الشعبي بعاصمة البلاد". وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي، الخميس، إن مفرزة للجيش تمكنت أمس الأربعاء من إلقاء القبض على إرهابي مبحوث عنه ببلدية بئر توتة غرب العاصمة الجزائر . وأضافت: " كان الإرهابي المقبوض مرشحا لتنفيذ عملية انتحارية إرهابية تستهدف المسيرات السّلمية بوسط العاصمة باستعمال حزام ناسف".

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