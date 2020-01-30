خيانة زوجية.. ربة منزل حرضت عشيقها على قتل زوجها وادعت اختفائه بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، لغز العثور على جثة سمسار ملقاة في شارع بمدينة السلام، وتبين أن زوجته حرضت عشيقها على قتله وتم ضبطهما.

تلقى مباحث قسم أول السلام، يفيد العثور على جثة ملقاة ببلوكات الصعايدة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعُثر على جثة تبين أنها لسمسار عقارات، وظهر عليه أثار خنق وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوجته وعشيقها، وأمر اللواء أشرف الجندي مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

ودلت التحريات ن المجني عليه يعمل سمسار عقارات يكبرها بـ 16سنة ومنذ سنتان ارتبطت بعلاقة عاطفية بجزار عمره 28 سنة.

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وأضافت التحريات أنه منذ عام دلت الخلافات بين المجني عليه وزوجته فتركت المنزل وأقامت بصحبة عشيقها لمدة شهر وعادت مرة أخرى لزوجها.

وبينت التحريات أن المتهمة اتفقت مع عشيقها على قتلة فقامت بوضع منوم في الشاي ثم سهلت دخول عشيقها للشقة وأجهز على زوجها خنقا.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمة استعانت بعشيقها ووضعا الجثة في تروسيكل وتخلص منها ببلوكات الصعايدة.