مصرع شقيقين وإصابة 2 آخرين في حادث سير بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:

لقي شخصين مصرعهما، وأصيب اثنين آخرين من عائلة واحدة، في انقلاب سيارة ملاكي بطريق قرية ميت الحارون بمركز زفتى، في الغربية

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي على طريق قرية ميت الحارون بدائرة مركز زفتى، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين.

جرى الدفع بـ 3 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، ونقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى زفتى والمصابين إلى ذات المستشفى.

وكشف مصدر طبي، عن أسماء المتوفيين وهما مريم محمد حسن عثمان، وشقيقها "عمر" بينما أصيب كل من محمد حسن عثمان، ونجله "علي"، وجرى نقل المتوفيين والمصابين إلى مستشفى زفتى العام، وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.