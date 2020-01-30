صرحت شركة الطيران الإسرائيلية العال اليوم الخميس، بأنها ستعلق جميع رحلاتها إلى بكين حتى 25 مارس القادم، بسبب تفشي فيروسكورونا المستجد مؤخرا في الصين وانتقاله إلى العديد من دول العالم.
وقالت شركة الطيران، إن الرحلة المقررة من بكين إلى تل أبيب، اليوم الخميس، ستعود في موعدها.
وحسبما جاء عن وكالة "رويترز"، فإن عدد الوفيات بفيروس "كورونا" قد ارتفع إلى 170 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة طيران إسرائيلية تعلق رحلاتها إلى بكين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.