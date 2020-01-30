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شركة طيران إسرائيلية تعلق رحلاتها إلى بكين

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صرحت شركة الطيران الإسرائيلية العال اليوم الخميس، بأنها ستعلق جميع رحلاتها إلى بكين حتى 25 مارس القادم، بسبب تفشي فيروس

كورونا المستجد مؤخرا في الصين وانتقاله إلى العديد من دول العالم.

وقالت شركة الطيران، إن الرحلة المقررة من بكين إلى تل أبيب، اليوم الخميس، ستعود في موعدها.

وحسبما جاء عن وكالة "رويترز"، فإن عدد الوفيات بفيروس "كورونا" قد ارتفع إلى 170 شخصا.

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