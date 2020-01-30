حركة فتح تدعو الفلسطينيين لتفعيل مقاطعة البضائع الإسرائيلية

دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، اليوم الخميس كافة أبناء الشعب الفلسطيني لتحمل المسؤولية الوطنية بالكلمة والفعل الشعبي المقاوم، وتفعيل المقاطعة للبضائع الإسرائيلية، وقطع الطريق على صناع الفتن والشائعات.



وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي في تصريح أوردته وكالة

الأنباء الفلسطينية إن ثوابت الشعب الفلسطيني النضالية ترتكز على الوحدة الوطنية، وتصعيد المقاومة الشعبية الشاملة، وتكريس نهج المقاطعة، والانتفاض في وجه المخطط الاستعماري على كافة المستويات الشعبية والسياسية والقانونية.



وأكد القواسمي، أن الشعب الفلسطيني يصنع بصموده أبلغ معاني العزة والكرامة والكبرياء والشموخ، ويقف متمسكا بالقدس عاصمة، وبأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، رافعا راية العزة والكرامة والحقوق المشروعة، قائلا: "نكرس جميعا بمسؤولية عالية الوحدة الوطنية في الميدان والسياسة، في رسالة واضحة عنوانها شعب واحد ومصير واحد وهدف واحد، أن نكون وسنكون".

