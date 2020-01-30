أمريكا وكندا تفرضان عقوبات على مسئولين روس بسبب أزمة القرم

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على مسئولي القرم غير الشرعيين المدعومين من روسيا وشركة سكة حديد تربط القرم بروسيا. ووضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية 8 أفراد وكيان واحد في قائمة العقوبات ردًا على العدوان الروسي المتواصل على أوكرانيا ومحاولة احتلال القرم" . في قائمة العقوبات ردًا على العدوان الروسي المتواصل على أوكرانيا ومحاولة احتلال القرم" . كما فرضت كندا عقوبات على 6 من الروس لتنظيمهم انتخابات غير شرعية في شبه جزيرة القرم المحتلة. شرعية في شبه جزيرة القرم المحتلة. وتشمل هذه العقوبات، تجميد الأصول وحظر المعاملات على الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة من خلال حظر الأشخاص في كندا والكنديين خارج كندا من التعامل في أي ممتلكات لهؤلاء الأفراد أو تقديم الخدمات المالية أو المتعلقة بها.

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