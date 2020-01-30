الكويت تتسلم أوراق اعتماد ألينا روماناوسكى سفيرة أمريكا

تسلم صباح اليوم الخميس الشيخ أحمد الناصر وزير خارجية الكويت، نسخة من أوراق اعتماد سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى البلاد ألينا روماناوسكي. وأعرب الناصر خلال اللقاءعلى تمنيه للسفيرة الجديدة التوفيق في مهام عملها وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين المزيد من النمو والازدهار. الجديدة التوفيق في مهام عملها وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين المزيد من النمو والازدهار. حضر اللقاء السفير خالد الجارالله نائب وزير الخارجية والسفير ضاري العجران مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم والسفير صالح اللوغاني مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية والوزير المفوض حمد المشعان ومساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركيتين وعددا من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

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