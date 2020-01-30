اخبار العالم

إستراليا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أعلنت الحكومة الفيدرالية في إستراليا، اليوم الخميس، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس في البلاد إلى 7 أشخاص، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.


 ذكرت هيئة الإذاعة الإسترالية إيه بي سي، أن مئات الإستراليين ما زالوا عالقين بمدينة ووهان الصينية التي تعد مركزًا لانتشار الفيروس المستجد، موضحة أن هناك مناقشات جارية بين دبلوماسيين إستراليين والسلطات

الصينية لإجلاء الإستراليين من المدينة.


 يُشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة سارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس.
 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إستراليا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا