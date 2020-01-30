إستراليا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة الفيدرالية في إستراليا، اليوم الخميس، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس في البلاد إلى 7 أشخاص، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



ذكرت هيئة الإذاعة الإسترالية إيه بي سي، أن مئات الإستراليين ما زالوا عالقين بمدينة ووهان الصينية التي تعد مركزًا لانتشار الفيروس المستجد، موضحة أن هناك مناقشات جارية بين دبلوماسيين إستراليين والسلطات

الصينية لإجلاء الإستراليين من المدينة.



يُشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة سارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس.

