خادم الحرمين الشريفين يلتقي المديرة العامة لمنظمة "اليونسكو"

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، في الرياض أودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو". وتناول اللقاء سبل تعزيز وتطوير التعاون بين المملكة والمنظمة في مجالات التربية والعلوم والثقافة واستعراض أبرز جهود المنظمة.

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