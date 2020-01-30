الهند والفلبين تسجلان أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت كل من الهند والفلبين، اليوم الخميس، رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد على أراضيها.
وقالت الحكومة الهندية في بيان، أن حالة الإصابة الأولى ظهرت في كيرالا بجنوب البلاد.
وأضاف البيان، أن الفحوص أثبتت إصابة المريض بالفيروس وأن حالته مستقرة وتم عزله داخل مستشفى.
وفي الفلبين، أكد مسؤولون في قطاع الصحة ظهور أول حالة إصابة بالفيروس.
وقال وزير الصحة فرانسيسكو دوكيه في مؤتمر صحفي إن الفحوص أكدت إصابة صينية تبلغ من العمر 38 عاما، وجاءت من مدينة ووهان بالصين يوم 21 يناير كانون الثاني.
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وأضاف دوكيه أن المريضة المعزولة داخل مستشفى حكومي لا تظهر عليها أعراض المرض حالياً.
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