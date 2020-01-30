استمرار المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط بغداد

ذكر بيان لقيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، أن ضابطاً عراقياً ومنتسباً أصيبا بجروح جراء إلقاء متظاهرين رمانة هجومية على القوات الأمنية في ساحة الخلاني وسط بغداد.

وأوضح بيان لقيادة عمليات بغداد، وُزع اليوم، أن "مجاميع من المتظاهرين لا تزال في ساحة الخلاني والمناطق المحيطة بها في حالة احتكاك مباشر مع القوات الأمنية... وقواتنا تمارس ضبط نفس عال وتؤدي مسؤولياتها الأمنية في مكافحة العنف، وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم تم إلقاء رمانة هجومية للمرة الثانية باتجاه القوات الأمنية في تقاطع ساحة الخلاني قرب مبنى أمانة بغداد، ما أدى إلى إصابة ضابط ومنتسب".

وأهابت قيادة عمليات بغداد بكافة "المتظاهرين السلميين العمل الجاد لكشف هذه المجاميع والتعاون مع قواتنا الأمنية لحماية المتظاهرين وتأمين منطقة التظاهر، ولا تنصح بالتمدد خارج المنطقة المؤمنة لهم في ساحة التحرير".

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