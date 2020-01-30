كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة إصابة رئيس وزراء تايلاند بفيروس كورونا الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت أنباء، اليوم الخميس، حول إصابة رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوشا، بفيروس "كورونا" الجديد، الذي اجتاح الصين.

وقال وزير الصحة التايلاندي أنوتين شارنفيراكول، إن ما تردد في هذا الشأن غير صحيح، بعد أن شوهد رئيس الوزراء وهو يرتدي قناع وجه خلال زيارة أجراها، أمس الأربعاء، للمطار الرئيسي في بانكوك لمتابعة إجراءات مواجهة الفيروس.

وقد ألغى رئيس الوزراء التايلاندي، بعض أعماله عقب إصابته بنزلة برد، حسبما وأفادت المتحدثة باسم الحكومة، نارومون بينيوسينوات.

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وبحسب وكالة "بلومبرج"، كتب رئيس الوزراء تغريدة على "تويتر" قال فيها: "لقد أخذت إجازة مرضية اليوم بناء على أوامر الطبيب لأنني مصاب بالبرد".

وأكدت تايلاند، تسجيل 14 حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد لدى مسافرين قادمين من الصين، فيما أكد مسؤولون أن السلطات تراقب حالة 135 آخرين.