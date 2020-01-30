كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاشتاج "الاصلاح في حضن الحوثي" يتصدر تويتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر هاشتاج "الاصلاح في حضن الحوثي"، قائمة الأكثر تداولًا على موقع التغريدات القصيرة تويتر.

وفضح المغردون، الصفقات اللقاءات الأخيرة بين مليشيا الإخوان والحوثيين سواء في الجوف أو نهم صنعاء، لإعداد الصفقات التي يجرى إبرامها بين الطرفين.

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ودأبت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، منذ يوم 26 مارس 2015، على قصف الأراضي السعودية بصواريخ بالستية متوسطة وطويلة المدى، وغالبا ما تنتهي تلك الهجمات الصاروخية بإحباطها من قبل منظومة الدفاع الجوي السعودي.

وكان المتحدث باسم التحالف العربي، العميد الركن أحمد عسيري آنذاك، قد اتهم الميليشيات الحوثية في وقت سابق بالاستمرار في استهداف المدنيين من خلال الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية، واصفا ذلك بالأعمال الإرهابية وجرائم الحرب وفقا للقانون الدولي، موجه الاتهام لإيران بتزويد "الحوثيين" بأسلحة متطورة.