كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تقمع المتظاهرين.. والكونجرس الأمريكي يدعو لاجتماع أممي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتعرض المتظاهرون الإيرانيون، لمعاملة عنيفة وقاسية كما تمت مراقبة الاتصالات وقطعت خدمة الإنترنت تماما، حسبما قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس، إليوت إنجل، اليوم الخميس.

ودعا نواب أمريكيون، لتقديم الدعم الكامل لجهود الشعب الإيراني لتعزيز الحريات الأساسية بغرض إقامة نظام سياسي ديمقراطي.

وكان مجلس النواب الأمريكي، قد صادق على قرار بالأغلبية يدين قمع النظام الإيراني للاحتجاجات السلمية داخل البلاد مؤخرًا.، حيث دعا القرار رقم 752 إلى عقد اجتماع طارئ لمجلسى الأمن وحقوق الإنسان التابعين لمنظمة الأمم المتحدة بهدف إدانة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في إيران.

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وقال الكونجرس الأمريكي، إنه يجب وضع آلية تمكن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من مراقبة النظام الإيراني في انتهاك حقوق الإنسان.

واعتبر كبير الجمهوريين بلجنة الشؤون الخارجية الأمريكية، مايك ماك کول، أن القرار رقم 752 خطوة مهمة في الاستجابة لاحتجاجات الناس والرد على قمع النظام الإيراني.