كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان يطهر وسائل الإعلام من النفوذ الإخواني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون المكلف رشيد سعيد يعقوب، اليوم الخميس، قرارًا بطرد 16 عنصرا من مناصب قيادية بالهيئة، ضمن مجموعة من الإجراءات تقضي بتطهير وسائل الإعلام من النفوذ الإخواني ومنهم موالون لقطر الذي يسيطر عليها منذ 30 عاما.

وبحسب القرار، أعفى يعقوب هذه العناصر من مناصبهم كمديرين لإدارات مختلفة بهيئة الإذاعة والتلفزيون، وتكليف آخرين بدلا عنهم.

كما أعفى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، في مطلع الشهر الجاري، الإخواني إبراهيم البذعي من منصب مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون وتكليف وكيل أول وزارة الإعلام رشيد سعيد يعقوب بتسيير مهام الهيئة.

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ووصف صحافيون سودانيون، أن هذه الخطوة تأخرت، وكانت من أولويات الحكومة إصلاح المنظومة الإعلامية الرسمية وتحريرها من السيطرة الإخوانية.

وكان الإعلام السوداني، يواجه مشكلة تتعلق بأيديولوجيات ومواقف العاملين في المجال الإعلامي لأن الولاء لتنظيم الإخوان كان بوابة العبور للعمل في الصحف والقنوات الحكومية والخاصة، لذلك شكلت وزارة الإعلام، لجنة لحفظ ملفات العاملين بالوحدات والأقسام الإدارية بالتلفزيون وحصرها وترتيبها وتصنيفها وإخضاعها للمراجعة.