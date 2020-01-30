كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونان تريد تثبيت حاجز عائم في بحر إيجه لإبعاد المهاجرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤولين حكوميين، اليوم الخميس، بأن اليونان تريد تثبيت حاجز عائم في بحر إيجه لردع المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئ جزرها عبر تركيا.

وحسب وكالة "رويترز"، سيتم إنشاء الحاجز الذي يبلغ طوله 2.7 كيلومتر (1.68 ميل) والذي ترغب اليونان في شرائه في البحر قبالة جزيرة ليسبوس، حيث يعمل معسكر موريا المكتظ.

وقالت وثيقة حكومية تدعو البائعين لتقديم العروض: "سيرتفع 50 سم فوق مستوى سطح البحر ويحمل علامات الضوء التي تجعلها مرئية في الليل"، مضيفًا، أنه "يهدف إلى احتواء التدفقات المتزايدة للمهاجرين".

وقال وزير الدفاع نيكوس باناجيوتوبولوس لـ"راديو سكاي": "الدعوة لحواجز عائمة في الاتجاه الصحيح ... سنرى ما هي النتيجة، وما تأثيرها كرادع في الممارسة".

وأضاف: "سيكون حاجزًا طبيعيًا. إذا كان يعمل كما هو الحال في ولاية إفروس، أعتقد أنه يمكن أن يكون فعالًا"، مشيرًا إلى سياج من الإسمنت والأسلاك الشائكة أنشأت اليونان في عام 2012 على طول الحدود الشمالية مع تركيا لوقف ارتفاع المهاجرين الذين يعبرون هناك.

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كانت اليونان بمثابة بوابة إلى الاتحاد الأوروبي لأكثر من مليون لاجئ سوري وغيرهم من المهاجرين في السنوات الأخيرة. في حين أن الاتفاق مع تركيا قلل بشكل كبير من عدد الذين يحاولون الرحلة منذ عام 2016، لا تزال الجزر اليونانية تكافح مع المعسكرات المكتظة التي تعمل إلى حد بعيد عن قدرتها.

في العام الماضي، وصل 59,726 مهاجرًا ولاجئًا إلى شواطئ اليونان، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وصل ما يقرب من 80 ٪ منهم في خيوس وساموس وليبوس.

وأبلغ مسؤول بوزارة الدفاع وكالة "رويترز"، أنه سيتم تركيب الجدار في شمال ليسبوس، حيث يحاول المهاجرون العبور عادة بسبب المسافة القصيرة من تركيا.

وقال المسؤول، إنه إذا كان الحاجز العائم فعالا، يمكن إضافة المزيد من الأجزاء وقد يصل إلى 13-15 كيلومترا.

وقال المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتاس لتلفزيون ANT1: "نحن بحاجة إلى اختباره لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يحقق النتائج التي نريدها".