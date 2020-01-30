كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 30/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الصين: ارتفاع عدد مصابي "كورونا" لـ7.711 والضحايا 170

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 170 حتى وقت متأخر من يوم الأربعاء وارتفع عدد المرضى المصابين إلى 7,711. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || الصين تعلن موعد القضاء على فيروس كورونا

كشفت الحكومة الصينية، اليوم الخميس، عن موعد انخفاض انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك. أخبار عالمية عاجلة اليوم || هزة أرضية تضرب سواحل تركيا واليونان

أعلن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، عن هزة أرضية بلغت قوتها 5.4 درجة على مقياس "ريختر" ضربت سواحل قضاء مرمريس التابع لولاية موغلا، غربي تركيا، وسواحل جزيرة "دوديكانيسيا" اليونانية.

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