كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يزور موسكو لمناقشة خطة السلام في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتوقف بنيامين نتنياهو في موسكو بعد زيارته لواشنطن حيث قام الرئيس دونالد ترامب بالكشف عن خطته للسلام التي طال انتظارها في الشرق الأوسط يوم الثلاثاء.
تنص خطة ترامب على قيام دولة فلسطينية مفككة تقوم بتسليم أجزاء رئيسية من الضفة الغربية إلى إسرائيل.
أخبر نتنياهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء جلوسهم لإجراء محادثات في الكرملين، أنه يريد مناقشة الخطة وسماع رأيه بشأنها.
وقال: "أنت أول زعيم أتحدث معه بعد زيارتي إلى واشنطن من أجل صفقة القرن. أعتقد أن هناك فرصة جديدة هنا، وربما حتى فرصة فريدة من نوعها، وأود مناقشتها معك. "
وصف ترامب خطته بانها لصالح كلا من إسرائيل والفلسطينيين، وحث الفلسطينيين على عدم تفويت فرصتهم في الاستقلال. لكن رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخطة ووصفها بأنها "هراء" وتعهد بمقاومتها.
تأتى زيارة الزعيم الإسرائيلى بعد يوم واحد من عفو بوتين عن نعمة يساكر، التى تم اعتقالها فى أبريل بمطار موسكو، حيث كانت فى طريقها من الهند إلى إسرائيل. وقالت السلطات الروسية إنه عثر علي أكثر من تسعة جرامات من الحشيش في حقيبتها. وقد ثبتت ادانتها وحُكم عليها بالسجن لمدة 7 سنوات ونصف.
وقال نتنياهو: "أود أن أشكرك نيابة عن جميع شعب إسرائيل على منحكم عفوًا لنعمة يساكر. لقد تأثرنا جميعًا بهذا الأمر".