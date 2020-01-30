كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يزور موسكو لمناقشة خطة السلام في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إلى موسكو، اليوم الخميس، لبحث خطة السلام الأمريكية فى الشرق الاوسط، واصطحاب سيدة إسرائيلية، كانت قد سجنت فى روسيا، الى الوطن، وفقا لما أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز".

وتوقف بنيامين نتنياهو في موسكو بعد زيارته لواشنطن حيث قام الرئيس دونالد ترامب بالكشف عن خطته للسلام التي طال انتظارها في الشرق الأوسط يوم الثلاثاء.

تنص خطة ترامب على قيام دولة فلسطينية مفككة تقوم بتسليم أجزاء رئيسية من الضفة الغربية إلى إسرائيل.