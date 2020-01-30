تطوان.. وفاة الشيخ محمد بن الأمين بوخبزة عن عمر يناهز 88 عاما

عن عمر يناهز 88 عاما، توفي الشيخ محمد بن الأمين بوخبزة، صباح اليوم الخميس، بإحدى مصحات مدينة تطوان. وسيُشيع جثمان الفقيد ظهر غدا الجمعة، بمقبرة “ابن كيران الإسلامية”.

الراحل المعروف باسم “أبو أويس”، يعتبر من كبار العلماء المحققين والمدققين والباحثين في العلوم الشرعية، وهو من العلماء المشهود لهم بالإحاطة الواسعة بمحتويات خزائن الكتب العربية الإسلامية القديمة والحديثة، مخطوطها ومطبوعها.

وُلد الراحل بتطوان عام 1932، وألف عشرات الكتب والمخطوطات، وهو مؤسس معهد الإمام أبي القاسم الشاطبي بتطوان لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه الذي يتخرج منه سنويا مئات الطلبة من حاملي القرآن.