مسرح المغرب ينطلق غدا الجمعة.. العروض في الدار البيضاء والبث على “MBC5”

تنطلق عروض “مسرح المغرب”، التي ثبت على قناة “mbc5″، مساء غد الجمعة، بعرض افتتاحي من مدينة الدارالبيضاء، وينظم بهذه المناسبة حفل خاص.

ويقود تجربة مسرح المغرب الفنان عبد الله ديدان، الغائب عن شاشة التلفزة، منذ مدة، حيث يقدم رفقة فنانين آخرين عروضا أسبوعية مباشرة .

ويعتبر “مسرح المغرب”، نسخة من عروض “مسرح مصر”، الذي عرضت على قناة “إم بي سي مصر”، وهي نوع جديد من المسرحيات على شكل حلقات، تكون كل حلقة باسم، ومضمون مختلف في إطار كوميدي ترفيهي ساخر.

يذكر أن “إم بي سي المغرب” وفرت الفرصة لعدد من الوجوه الفنية، الغائبة عن الشاشة، للعودة إليها من جديد في أعمال ضخمة، منهم نزهة الركراكي، ومحمد الجم.