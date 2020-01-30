صحيفة “ذ الصن” البريطانية: ” مدرب تشيلسي يصر على زياش ومانشستر يدخل على الخط”

مازال نادي تشيلسي الإنجليزي، مصرا كل الإصرار على التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش، نجم فريق أجاكس أمستردام الهولندي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب صحيفة ” ذا صن” البريطانية، اليوم الخميس، فإن فرانك لامبارد، مدرب الفريق الإنجليزي، يضع اسم اللاعب المغربي على رأس قائمة اللاعبين الذين يود التعاقد معهم الصيف القادم، إلى جانب اللاعب بيل تشيلويل، ظهير ليستر سيتي.

واعتبرت الصحيفة نفسها بأن تشيلسي مستعد لدفع حوالي 50 مليون يورو، من أجل كسر الشرط الجزائي في عقده مع فريق العاصمة الهولندي.

وإلى جانب تشيلسي، فإن زياش يتتافس عليه عملاق إنجليزي آخر، يتعلق الأمر بمانشستر يونايتد، بالإضافة إلى باريس سان جرمان الفرنسي.